2019-11-13T08:12:55+03:00
Звезды

Концерт Егора Крида в Воронеже перенесли на другую площадку

Артист выступит в концертном зале вместо дворца спорта
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Концерт Егора Крида, который планировался в Воронеже 2 декабря в ЛДС «Юбилейный», перенесли на другую площадку. Главный холостяк страны выступит в концертном зале Event-Hall. Билеты на танцпол будут действительны, а билеты на места в секторах можно будет заменить по месту приобретения.

Напомним, артист, у которого 10 миллионов инста-фолловеров, два студийных альбома, фиты с Тимати, LSP, Feduk, Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым, приедет в Воронеж с новой программой. Вы знали, что в этом году на премии «МУЗ-ТВ» Егор Крид вырвал победу во всех категориях, где был представлен? Музыкант интригует своим новым имиджем, анонсирует новые треки и намекает, что ему есть чем удивить даже самых преданных фанатов! Но без «Сердцеедки» точно не обойдется!

Концерт пройдёт 2 декабря в Event-Hall в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24