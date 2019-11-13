Концерт Егора Крида в Воронеже перенесли на другую площадку

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-13T08:12:55+03:00

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Концерт Егора Крида, который планировался в Воронеже 2 декабря в ЛДС «Юбилейный», перенесли на другую площадку. Главный холостяк страны выступит в концертном зале Event-Hall. Билеты на танцпол будут действительны, а билеты на места в секторах можно будет заменить по месту приобретения.

Напомним, артист, у которого 10 миллионов инста-фолловеров, два студийных альбома, фиты с Тимати, LSP, Feduk, Филиппом Киркоровым и Игорем Крутым, приедет в Воронеж с новой программой. Вы знали, что в этом году на премии «МУЗ-ТВ» Егор Крид вырвал победу во всех категориях, где был представлен? Музыкант интригует своим новым имиджем, анонсирует новые треки и намекает, что ему есть чем удивить даже самых преданных фанатов! Но без «Сердцеедки» точно не обойдется!

Концерт пройдёт 2 декабря в Event-Hall в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU