2019-11-13T00:43:12+03:00
Звезды

«Театр равных» покажет воронежцам премьеру по Гоголю

Спектакль ставит режиссер театра драмы Никита Рак
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Театр равных» готовит воронежцам очередную, девятую по счету, премьеру. 2 декабря в ТЮЗе покажут спектакль «Гоголь страшно смешно». Ставит его режиссер Воронежского театра драмы Никита Рак.

- Известные гоголевские сюжеты оживут в день сегодняшний в самом неожиданном месте и в довольно неожиданное время. Коллектив давно планировал сотрудничество с режиссером, и эта работа - эксперимент, увлекательный процесс взаимодействия артистов и постановщика, вновь расширившего горизонты труппы, - отметили в «Театре равных».

В труппе отметили, что планируют уже следующую премьеру: VII театральный сезон откроют спектаклем «Пряничный домик маэстро Сарафанова» в постановке петербургского режиссера Павла Мясникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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