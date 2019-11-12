2019-11-12T22:37:38+03:00
Общество

Надземный переход у воронежского "Града" возведут к ноябрю 2020-го

Во время работ дорогу будут частично закрывать
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Тимур ХАНОВ
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В ноябре следующего года откроется надземный переход у "Града". К тому же сроку введут в эксплуатацию еще два объекта: у хутора "Ветряк" и у логистического центра. Как следует из документов госзакупок, на работы потратят до 235 миллионов рублей. Деньги пойдут из федерального бюджета. Во время строительства на участках дороги от М-4 "Дон" до Воронежа будут ограничивать движение.

Как рассказывала "КП" Светлана Ширяева, замдиректора воронежского филиала госкомпании "Автодор", в планах - полностью заменить наземные переходы на трассе "Дон" на надземные.

О необходимости строительства нового объекта у "Града" особенно громко заговорили после того, как в мае там сбили 15-летнюю школьницу. Зебру уже оснастили светофором. Кроме того, на участке ограничили скорость движения. Как подчеркивают в ГИБДД, эти меры - временные. И светофор, и знак уберут, когда закончится строительство надземного перехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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