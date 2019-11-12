2019-11-12T20:26:21+03:00
Происшествия

Десятки воронежских домов останутся без отопления и горячей воды

Среди них детсады, предприятия, торговые центры, вузы, медучреждения
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жителям центра Воронежа скоро придется кутаться в теплые вещи и в своих квартирах.Жителям центра Воронежа скоро придется кутаться в теплые вещи и в своих квартирах.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В среду, 13 ноября, с 8 часов отключат отопление и горячую воду в жилых домах и учреждениях в центре Воронежа. На магистральной теплосети, расположенной на улице Куколкина возникла авария и планируется проведение ремонта.

В зону отключения попадут десятки домов, среди которых два детсада (№67 и №83), вузы, административные помещения, музей, диагностический центр, гостиница, предприятия, торговый центр.

Вот адреса, где пропадут отопление и кипяток или одно из двух:

Плехановская 9, 9а, 11,14, 29, 32

Пл. Ленина 5, 5а, 6а

Кирова 1, 2, 4

Пушкинская 8, 9а, 11, 11а, 12

9 Января 32, 41, 36/1

Ф.Энгельса 39, 41, 43, 45, 62, 63, 64а

пер. Мало-Московский 1, 9, 11

Куколкина 1, 5, 5а, 7б, 24, 29, 31, 32, 33

Кольцовская 25, 27, 29, 31, 37а, 52, 54, 56, 58

Никитинская 23

Плехановская 13, 15, 17,19, 20, 21, 22, 22а, 31, 33, 35

Пограничная 2

Кропоткина 2

Революции 1905 года 80, 85

Свободы 37, 45

Бакунина 2, 6

Как пояснили в мэрии, утром в среду рабочие будут уточнять место порыва и начнут ремонт. Сроки окончания работ пока не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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