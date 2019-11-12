2019-11-12T19:33:54+03:00
Общество

В Воронежской области начальник отдела МЧС «не заметил» нарушений в больнице, где работал его отец

Из-за этого мог случиться пожар
Юрий КОЗЛОВ
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По итогам проверки виновников нарушений потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности.По итогам проверки виновников нарушений потребовали привлечь к дисциплинарной ответственности.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Воробьевского района провели проверку в местном отделении надзорной деятельности (ОНД) и профилактической работы регионального ГУ МЧС. Они выяснили, что его начальник подписал акт о том, что в Воробьевской районной больнице все в порядке с пожарной безопасностью.

На самом деле все было не так. В главном здании не было системы автоматической сигнализации в гараже для скорых помощи. Та же картина была и в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) поселка Мирный, села Верхний Бык, села Каменка, села Лещаное, относящихся к ведению районной больницы. Кроме того, чердаки ФАПов Мирного и села Никольское-2 не обрабатывали огнезащитным составом.

Многое объясняет то, что механиком гаража и одновременно сотрудником, отвечающим за пожарную безопасность этого медучреждения, работал отец начальника ОНД.

Обнаружили и другое безобразие. По результатам проверки администрации села Воробьевка в апреле 2019 года за выявленные нарушения привлекли к административной ответственности заместителя главы, не отвечающего за пожарную безопасность.

Прокурор района внес представление начальнику Главного управления МЧС по Воронежской области об устранении нарушений закона с требованием о привлечении их виновников к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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