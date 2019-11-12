В Воронеже будут судить трех узбеков за то, что они помогли 10 землякам жить в России

СЕГОДНЯ 19:12 2019-11-12T19:12:02+03:00

Каждому из преступников грозит до семи лет тюрьмы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Передали в суд дело уроженцев Узбекистана: 50-летнего мужчины и двух женщин 31 и 39 лет. Их обвиняют по ч. 1 ст. 322.1 и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

По данным следствия, с марта по октябрь 2018 года эта троица сделала для 10 узбеков фиктивные документы, на основании которых они могли жить в России, не опасаясь миграционной полиции. Бумаги «благодетели» состряпали, конечно, небескорыстно. Их маленький бизнес шел как по маслу, пока не попал в поле зрения сотрудников регионального УФСБ.

- Уголовное дело преступной группы будут рассматривать в Ленинском районном суде, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. – Каждому из троих грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU