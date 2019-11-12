В Воронеже водителем, сбившим пешехода и оставившим его умирать, оказался полицейский

СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-12T19:36:51+03:00

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Воронежские полицейские установили личность водителя, сбившего насмерть 33-летнего мужчину и скрывшегося с места ДТП. Оказалось, что это их коллега. В машине в момент ДТП ехали двое полицейских. Стражи порядка 22 и 26 лет на «Шевроле-Авео» возвращались со службы. За рулем был тот, кто помоложе. Он рассказал, что не видел пешехода из-за сильного тумана. Напомним, ДТП случилось в воскресенье, 10 ноября, около пяти утра на улице 206 Стрелковой дивизии в районе дома № 98.

- Полицейские задержаны и доставлены в следственные органы регионального СУ СК для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Будет проведена служебная проверка. Если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел. Принципиальная оценка в части проведения воспитательной работы будет дана их непосредственным руководителям.

ИСТОЧНИК KP.RU