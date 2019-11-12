2019-11-12T18:49:28+03:00
Общество

В Воронеже стены и ступени лестницы в переходе у цирка обновили, а о перилах забыли

Его модернизация продолжается, закончиться она может либо к февралю 2020-го, либо даже до Нового года [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Перил на новой лестнице пока нет.Перил на новой лестнице пока нет.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
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Жителей домов недалеко от цирка и прохожих, которых судьба занесла в этот район, порадовали новые ступени лестницы, что напротив цирка, и получившие свежую облицовку стены с двух сторон от нее. Открылась и уже модернизированная часть перехода.

Одно расстраивает: перила на лестнице не поставили. Если здоровые воронежцы резво сбегают туда-сюда, то инвалидам и пожилым людям приходится туго.

- Надо учесть, что работы по модернизации перехода еще далеко не завершены, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. – Перила подрядчик обещал сделать к середине декабря, еще какое-то время займет их установка. Кроме того, предусмотрены автоматические подъемники для инвалидов и пожилых людей. Их установят в январе 2020 года.

Внутри переход пока делится на две части. Одна из них уже практически готова к открытию – колонны под старый кирпич, навесные потолки. В другой еще кипят работы, лежит строительный мусор, песок и тому подобные вещи, знакомые всем, кто хоть раз делал ремонт у себя в квартире.

Часть перехода уже практически готова. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Часть перехода уже практически готова.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Однако остаются и перекрытые места. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Однако остаются и перекрытые места.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Напомним, по контракту переход откроют к февралю. Впрочем, подрядчик не исключает, что при благоприятных раскладах закончить модернизацию успеют до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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