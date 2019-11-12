2019-11-12T16:43:21+03:00
Общество

В центре Воронежа на трех улицах отключат газ

Не повезет жителям трех домов
Юрий КОЗЛОВ
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Газовой плитой жителям трех домов 20 и 27 ноября попользоваться не удастся.Газовой плитой жителям трех домов 20 и 27 ноября попользоваться не удастся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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20 ноября с 11.00 до 20.00 отключат газ в доме № 10 по улице Летчика Замкина. А ровно через неделю, 27 ноября, «голубого топлива» не будет еще по двум адресам. Также с 11.00 до 20.00 придется обходиться без газа жителям домов № 7а на улице Фридриха Энгельса и дома № 33 на переулке Детский.

В ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» туманно сообщили, что газ отключат из-за проведения неких работ. И принесли извинения абонентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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