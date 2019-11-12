В Воронежской области осудили двух украинцев за пересечение границы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-12T16:32:24+03:00

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Кантемировский районный суд вынес приговор двум украинцам. Жителей Луганской области поймали во время незаконного пересечения границы.

Так, 10 мая два иностранца по железнодорожным путям вне пункта пропуска пробрались в Россию. На станции Гартмашевка Кантемировского района их задержали пограничники и сотрудники ФСБ. Мужчин досмотрели и не нашли у них документов право въезда в Россию.

Выяснилось, что украинцы пересекли границу, чтобы устроиться на работу. Их признали виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Жителям Луганской области назначили наказание в виде десяти месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Небольшой срок они получили из-за смягчающих обстоятельств. Они полностью признали свою вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления и не имели судимостей

ИСТОЧНИК KP.RU