2019-11-12T16:32:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области осудили двух украинцев за пересечение границы

Жители Луганска хотели трудоустроиться в России
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кантемировский районный суд вынес приговор двум украинцам. Жителей Луганской области поймали во время незаконного пересечения границы.

Так, 10 мая два иностранца по железнодорожным путям вне пункта пропуска пробрались в Россию. На станции Гартмашевка Кантемировского района их задержали пограничники и сотрудники ФСБ. Мужчин досмотрели и не нашли у них документов право въезда в Россию.

Выяснилось, что украинцы пересекли границу, чтобы устроиться на работу. Их признали виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Жителям Луганской области назначили наказание в виде десяти месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Небольшой срок они получили из-за смягчающих обстоятельств. Они полностью признали свою вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления и не имели судимостей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Воронежа на трех улицах отключат газ
Воронежский детсад выплатит компенсацию за кровавую травму ребенка
Заместитель руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области подал в отставку
Девушка из Воронежа для похудения заказала «Волшебные бобы» с наркотиком
В Воронеже трудных подростков запишут на бокс и отведут в музей
У жительницы Воронежской области похитили 240 тыс рублей под предлогом "разблокировки" карты
Двое воронежцев избили знакомого битой за отказ дать денег
Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области на треть ниже эпидпорога
Воронежцам покажут выставку о свободе
В Воронеже отменили выступление поэтессы Ах Астаховой
Воронежские синоптики рассказали, сколько ждать зиму
Воронежцам покажут театральные костюмы художницы, работавшей с Зайцевым
В Воронежской области потратят 40,3 млн рублей на спасение домов от обрушения в Дон
В Воронеже один пенсионер вынес из квартиры другого телевизор и приставку
В Воронеже на три популярных маршрута добавят дополнительные автобусы