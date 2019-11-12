В Воронежской области осудили двух украинцев за пересечение границы
Кантемировский районный суд вынес приговор двум украинцам. Жителей Луганской области поймали во время незаконного пересечения границы.
Так, 10 мая два иностранца по железнодорожным путям вне пункта пропуска пробрались в Россию. На станции Гартмашевка Кантемировского района их задержали пограничники и сотрудники ФСБ. Мужчин досмотрели и не нашли у них документов право въезда в Россию.
Выяснилось, что украинцы пересекли границу, чтобы устроиться на работу. Их признали виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда в РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Жителям Луганской области назначили наказание в виде десяти месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Небольшой срок они получили из-за смягчающих обстоятельств. Они полностью признали свою вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления и не имели судимостей
ИСТОЧНИК KP.RU