Воронежский детсад выплатит компенсацию за кровавую травму ребенка

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-12T16:28:39+03:00

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В Борисоглебском городском суде рассмотрели иск отца пострадавшей девочки к администрации детсада.

История, которая стала поводом для разбирательства, произошла еще в 2014 году. Девочка взяла с собой на прогулку стеклянную банку. Как подчеркивают в суде, воспитатель своевременно не обнаружила ее и не забрала. У выхода на улицу один из мальчиков толкнул малышку. Та упала. Банка разбилась и поранила ей кисть левой руки. Малышке пришлось перенести две операции в Воронеже и Санкт-Петербурге.

8 ноября суд решил частично удовлетворить требования истца. Тот просил взыскать 100 тысяч рублей, а получит 30 тысяч. Решение пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU