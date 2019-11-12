Заместитель руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области подал в отставку

СЕГОДНЯ 16:22 2019-11-12T16:22:35+03:00

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В правительстве Воронежской области – очередные кадровые изменения. Подал в отставку заместитель руководителя регионального департамента ЖКХ и энергетики Сергей Журавлев. По данным ряда источников, он перейдет трудиться в другую область - в одну из ресурсоснабжающих организаций. На данный момент Журавлев до 15 ноября находится в отпуске, из которого на прежнюю работу уже не выйдет

Напомним, департамент в последнее время подвергался критике за расходование денег по федеральному проекту «Чистая вода». Вопросы у следственных органов вызывают два контракта на общую сумму 181,98 миллионов рублей. Их в 2018 году заключил подрядчик ООО «Ремстрой» с администрациями села Перлевка Семилукского района и Верхнего Мамона. По этому делу прошли обыски с выемкой документом в офисе «Ремстроя» и в «Облкоммунсервисе», которое осуществляло технадзор за качеством работ. Претензии возникли к качеству материалов, с которыми работал подрядчик (его выбирал как раз департамент ЖКХ Воронежской области) и к работе сельских администраций.

Сергей Журавлев, ушедший в отставку, тоже имел отношение к реализации этого проекта. Однако в правительстве пояснили, что расстались с ним без скандала и не в связи с недавним визитом силовиков в департамент, также связанным с проверкой по «Чистой воде» и совпавшим с днем рождения бывшего руководителя департамента Галины Смирновой.

К слову, Смирнова подвергалась резкой критике губернатора Александра Гусева по другому поводу - из-за проблем с вонью в Воронеже. Чиновница заявляла, что вопрос с жутким запахом в воздухе находится вне ее компетенции, однако от отставки это ее не спасло. Долго без работы Смирнова не оставалась – ее с радостью приняли в мэрии на должность руководителя управления главы городского округа. А новым начальником департамента регионального ЖКХ стал Максим Зацепин, ранее бывший заместителем главы департамента дорожной деятельности региона.

ИСТОЧНИК KP.RU