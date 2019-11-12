2019-11-12T16:22:35+03:00
Общество

Заместитель руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области подал в отставку

Сергей Журавлев решил заняться делом, не связанным со структурами власти
Олег КУЗНЕЦОВ
Поделиться:
ЖКХ и энергетику в областном правительстве теперь курируют другие начальники.ЖКХ и энергетику в областном правительстве теперь курируют другие начальники.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
Изменить размер текста:

В правительстве Воронежской области – очередные кадровые изменения. Подал в отставку заместитель руководителя регионального департамента ЖКХ и энергетики Сергей Журавлев. По данным ряда источников, он перейдет трудиться в другую область - в одну из ресурсоснабжающих организаций. На данный момент Журавлев до 15 ноября находится в отпуске, из которого на прежнюю работу уже не выйдет

Напомним, департамент в последнее время подвергался критике за расходование денег по федеральному проекту «Чистая вода». Вопросы у следственных органов вызывают два контракта на общую сумму 181,98 миллионов рублей. Их в 2018 году заключил подрядчик ООО «Ремстрой» с администрациями села Перлевка Семилукского района и Верхнего Мамона. По этому делу прошли обыски с выемкой документом в офисе «Ремстроя» и в «Облкоммунсервисе», которое осуществляло технадзор за качеством работ. Претензии возникли к качеству материалов, с которыми работал подрядчик (его выбирал как раз департамент ЖКХ Воронежской области) и к работе сельских администраций.

Сергей Журавлев, ушедший в отставку, тоже имел отношение к реализации этого проекта. Однако в правительстве пояснили, что расстались с ним без скандала и не в связи с недавним визитом силовиков в департамент, также связанным с проверкой по «Чистой воде» и совпавшим с днем рождения бывшего руководителя департамента Галины Смирновой.

К слову, Смирнова подвергалась резкой критике губернатора Александра Гусева по другому поводу - из-за проблем с вонью в Воронеже. Чиновница заявляла, что вопрос с жутким запахом в воздухе находится вне ее компетенции, однако от отставки это ее не спасло. Долго без работы Смирнова не оставалась – ее с радостью приняли в мэрии на должность руководителя управления главы городского округа. А новым начальником департамента регионального ЖКХ стал Максим Зацепин, ранее бывший заместителем главы департамента дорожной деятельности региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Воронежа на трех улицах отключат газ
В Воронежской области осудили двух украинцев за пересечение границы
Воронежский детсад выплатит компенсацию за кровавую травму ребенка
Девушка из Воронежа для похудения заказала «Волшебные бобы» с наркотиком
В Воронеже трудных подростков запишут на бокс и отведут в музей
У жительницы Воронежской области похитили 240 тыс рублей под предлогом "разблокировки" карты
Двое воронежцев избили знакомого битой за отказ дать денег
Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области на треть ниже эпидпорога
Воронежцам покажут выставку о свободе
В Воронеже отменили выступление поэтессы Ах Астаховой
Воронежские синоптики рассказали, сколько ждать зиму
Воронежцам покажут театральные костюмы художницы, работавшей с Зайцевым
В Воронежской области потратят 40,3 млн рублей на спасение домов от обрушения в Дон
В Воронеже один пенсионер вынес из квартиры другого телевизор и приставку
В Воронеже на три популярных маршрута добавят дополнительные автобусы