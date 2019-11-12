Девушка из Воронежа для похудения заказала «Волшебные бобы» с наркотиком

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-12T16:13:01+03:00

В посылке было более тысячи капсул Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской таможни.

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В Воронежской области таможенники изъяли посылку с препаратом для снижения веса, содержащим сильнодействующее вещество. Таблетки для похудения «Волшебные бобы» по сути оказались наркотиком.

Водном из отделений службы экспресс-доставки в Воронеже девушка пыталась получить . международное почтовое отправление. Тут-то ее и задержали. В посылке было 30 красочных картонных коробок в разобранном виде с надписью «Циклональное похудание Волшебные бобы» и 120 блистеров золотистого цвета с капсулами порошкообразного вещества. Общее количество капсул – 1080 штук.

- Согласно заключению эксперта, капсулы содержат сильнодействующее вещество сибутрамин. Общая расчетная масса содержимого капсул - свыше 300 граммов. Возбуждено уголовное дело, - уточнил заместитель начальника Воронежской таможни по правоохранительной деятельности Александр Сарамков. - В данном факте усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU