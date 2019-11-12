2019-11-12T16:01:23+03:00
Общество

В Воронеже трудных подростков запишут на бокс и отведут в музей

В городе реализуют проект по профилактике детской преступности
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе трудных подростков будут перевоспитывать с помощью спорта и культуры. Проект «Спорт, как средство по профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде» получил поддержку Фонда президентских грантов.

Спортклуб бокса «Витязь» привлечет ребят из неблагополучных семей и с девиантным поведением к регулярным занятиям спортом, культурно-массовым мероприятиям, им окажут психолго-педагогоческую помощь. Параллельно специалисты займутся решением проблем подростковых правонарушений, улучшением отношений родителей и детей, избавлением от зависимостей.

Для участников проекта запланированы матчевые встречи среди клубов города. Занятия будут проходить три раза в неделю, в 2 группах по 12 человек. За каждой группой закреплен тренер и педагог-организатор. Последний займется подготовкой культурной программы с посещением кино и театров, а также проведением пеших экскурсий по городу.

В проекте примут участие не менее 30 детей в возрасте до 13 лет. Дополнительную информацию можно получить по т. +7(473)277-52-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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