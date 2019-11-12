У жительницы Воронежской области похитили 240 тыс рублей под предлогом "разблокировки" карты

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-12T15:57:48+03:00

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За 11 ноября восемь жителей Воронежской области стали жертвами мошенников.

44-летнюю жительницу Новоусманского района «развели» на «блокировку» банковской карты. Женщине позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что ее банковская карта заблокирована на 30 суток. Но чтобы получить доступ к деньгам, необходимо сообщить код из СМС и свои персональные данные.

- Женщина в этот момент находилась в Воронеже и испугалась, что не сможет совершить запланированные покупки, поэтому выполнила все условия звонившего. После чего мошенник похитили с ее счета 240 тысяч рублей, - сообщили в региональном управлении МВД России. - Мы постоянно информируем воронежцев о способах совершения мошенничеств, однако жители региона совершенно теряют бдительность при малейшей возможности получить задаток за продажу товара или оказание услуги на банковскую карту, либо после звонка от лжесотрудника кредитного учреждения. Сохраняйте бдительность при общении с незнакомыми лицами в интернете, а также при совершении каких-либо банковских операций по неизвестным реквизитам.

ИСТОЧНИК KP.RU