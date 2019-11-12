Двое воронежцев избили знакомого битой за отказ дать денег
Полицейские задержали двоих разбойников, с битой выбивавших деньги с 50-летнего воронежца. Инцидент произошел 11 ноября около 22.00.
Потерпевший рассказал полиции, что к нему домой наведались пьяные знакомые и потребовали денег, а когда хозяин квартиры отказал, отколошматили его битой и забрали 5000 рублей.
- 41 и 38-летнего мужчин, ранее судимых, задержали спустя несколько минут сотрудники полка патрульно-постовой службы, деньги изъяли. Задержанные признались в нападении. За разбой им грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU