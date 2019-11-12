2019-11-12T15:25:07+03:00
Звезды

Воронежцам покажут выставку о свободе

Фотографии и фильм Алены Агаджиковой можно посмотреть бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 ноября в Воронеже открывается выставка «Свобода от». Это фотопроект Алены Агаджиковой.

- Это шесть «рассказов» о том, что такое независимость в современной России. Шесть непопулярных мнений и шесть попыток изменить окружающую действительность. Люди без дома рассуждают о том, что такое страх, психоактивисты рассказывают о том, как бороться с обесцениванием, семья с двумя детьми объясняет, почему не поддерживает гендерные стереотипы, некогда воцерковленные люди делятся рефлексией о своем религиозном прошлом, художники и художницы говорят голосами тех, кого уже нет в живых, - рассказали подробности организаторы.

Выставка состоит из двух частей: фотосерий с подробными текстами-описаниями и документального фильма, построенного на монологах героев, где они делятся опытом построения своей собственной версии свободы.

Выставку можно будет посмотреть бесплатно до 30 декабря в пространстве «2 этаж» (ул. Цюрупы, 34, ост. Манежная). Фильм будут показывать каждую среду в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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