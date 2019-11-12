В Воронеже отменили выступление поэтессы Ах Астаховой

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-12T15:05:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Череда отмен в гастрольной афише Воронежа продолжается. На этот раз поклонники не дождутся Ах Астахову. Программа поэтессы Ирины Астаховой «Без грима» с произведениями из нового сборника и полюбившимися публике стихами разных лет, планировавшаяся 21 ноября в филармонии, увы и ах не состоится. Билеты можно сдать по месту приобретения, сообщили организаторы.

Напомним, Воронеж захлестнула настоящая эпидемия отмен гастрольных представлений. Сначала отменили концерты группы GruppaSkryptonite, а также Александра Панайотова и Кати Лель.

Под угрозой срыва было и выступление культовой американской группы Evanescence, правда, по уважительной причине – грузовик с аппаратурой музыкантов попал в аварию. В итоге концерт перенесли на день, фура, правда, так и не доехала до Воронежа, но музыканты вышли из положения, арендовав местные инструменты и сыграв акустический концерт.

Затем воронежским зрителям пришлось сдать билеты на спектакль «Куклы L.O.L спасают единорога» и на концерт Насти Кудри, еще через некоторое время - на концерт группы MARDUK и на шоу иллюзий. Совсем недавно сообщили об отмене ирландского шоу Dulaman - Voice Of The Celts, продюсируемого легендарным Дитером Боленом. Не состоится 5 декабря в ДК имени 50-летия Октября программа «Билет в СССР».

А на днях объявили об отмене шоу фламенко. Не состоится и перенесенный с мая на ноябрь концерт рэпера Мота.

ИСТОЧНИК KP.RU