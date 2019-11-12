Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области на треть ниже эпидпорога

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-12T15:37:35+03:00

Вируса гриппа в Воронеже пока нет Фото: из архива «КП»

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За прошлую неделю диагноз «ОРВИ» поставили 5442 жителям Воронежской области. Среди них 3695 детей до 14 лет. Пока заболеваемость ниже эпидпопрога на треть.

По данным лабораторного анализа, самого гриппа на территории области пока нет. Заболевания вызывают другие вирусы, проявляющиеся насморком, кашлем, болью в горле и повышением температуры.

Для профилактики заболевания специалисты рекомендуют вести активный образ жизни, побольше бывать на свежем воздухе, употреблять побольше свежих овощей и фруктов. В период роста заболеваемости - избегать мест с большим количеством людей.

ИСТОЧНИК KP.RU