2019-11-12T14:43:49+03:00
Общество

В Воронежской области потратят 40,3 млн рублей на спасение домов от обрушения в Дон

Власти Павловского района объявили о поиске подрядчика для укрепления берегов
Виктор ПАВЛОВ
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Дон оказался коварным.Дон оказался коварным.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Павловском районе Воронежской области будут укреплять берега Дона. Местная администрация готова потратить на эти цели более 40,3 млн рублей. Такова максимальная цена контракта, опубликованного на портале государственных закупок.

Основная цель работ - ликвидация чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением части левого берега Дона. В опасности находятся жилые дома и производственные постройки ОАО "Павловское ХПП" (занимается хранением и складированием зерна).

Как следует из документации, подрядчику предстоит сначала поставить шпунтовую стенку (состоит из свай). За стенкой разместят матрацы Рено - конструкции из проволочной сетки. (К французскому автопроизводителю отношения не имеют, название получили от реки Рено в Италии.) Береговые откосы Дона будут укреплять габионами (объёмные изделия различной формы из проволочной сетки) и камнем. Работы предстоит выполнить достаточно оперативно: до 1 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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