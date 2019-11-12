2019-11-12T13:39:48+03:00
Происшествия

В Воронеже один пенсионер вынес из квартиры другого телевизор и приставку

А сначала знакомые просто выпивали
Ярослав ИВАНОВ
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Не слушают воронежцы Омара Хаяма. Пьют с кем попало, а потом у них вещи пропадают. Именно такой случай произошел с 67-летним жителем улицы Еремеева. Мужчина пожаловался в полицию, что у него из квартиры пропали телевизор и приставка. Где-то в период с 7 по 10 ноября.

- По словам потерпевшего, несколько дней он выпивал со своим знакомым, потом не досчитался вещей. Оказалось, что выпивал потерпевший с неоднократно судимым за кражи 62-летним жителем Коминтерновского района. Когда его задержали, в полиции он признался, что похищенное продал знакомому, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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