2019-11-12T13:38:38+03:00
Общество

В Воронеже на три популярных маршрута добавят дополнительные автобусы

Еще несколько общественных маршрутов решили немного изменить
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В течение месяца в Воронеже изменятся маршруты автобусов № 10а, №26а и №120, кроме того, на маршруты № 3, №39 и 125а добавят транспорт. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее решение приняли 12 ноября на заседании городской комиссии по изменению маршрутов.

Пассажирам маршрутных автобусов № 3 и 125а будет проще добираться, ведь на каждый добавят по пять машин. Решили усилить и маршрут №39 по просьбам жителей микрорайона Никольское – дополнительно на рейс начнут выходить три автобуса.

Автобусы № 10а, №26а и №120 от остановки «Работница» едут в центр по улице Фридриха Энгельса – однако вскоре этот участок будет исключен. Общественный транспорт будет сразу сворачивать на проспект Революции. То есть теперь маршрут в центр будет такой же, как и в обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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