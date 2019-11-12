В Воронежской области мужчина не соблазнил полицейского начальника взяткой в 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-12T13:40:06+03:00

Дать взятку и не попасться на этом у мужчины не получилось. Фото: из архива «КП»

Теперь он заплатит государству в десять раз больше - 100 тысяч

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Провалом кончилась попытка 36-летнего мужчины закрыть свое уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении». Надо сказать, действовал он крайне неаккуратно. В мае 2019 года пришел в кабинет начальника отдела участковых и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Таловскому району и с ходу предложил ему деньги. Полицейский отказался и напомнил, что мужчина рискует «заработать» еще одно уголовное дело, вышел на улицу и сел в машину. Но его посетитель от своего замысла так просто не отказался. Он сел вслед за начальником в авто и положил на пол пакет с 10 тысячами рублей, коробкой конфет и бутылкой коньяка. Возмущенный такой беспардонностью полицейский сообщил в дежурную часть. Мужчину поймали с поличным.

- В ходе предварительного следствия был проведен осмотр места происшествия, изъяты, и приобщены в качестве вещественных доказательств предметы и денежные купюры, переданные в качестве взятки, допрошены свидетели. Мужчина признал вину и дал подробные показания, - сообщил и.о. руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Глазнев.

Суд учел, что взяткодатель до этого не привлекался к уголовной ответственности, то, что у него есть маленький ребенок, а также его признание. В итоге мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Деньги пойдут в государственную казну.

Напомним, за взятку будет отвечать и бывший прокурор Грибановского района Алексей Бобро. Только он получал деньги от полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU