2019-11-12T12:52:15+03:00
Общество

Ради перехода на четырехдневную рабочую неделю воронежцы готовы отказаться от обеда и части зарплаты

Впрочем, для других респондентов наоборот существенной причиной все оставить на своих местах стали деньги
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пятая часть воронежцев (21%) уверены, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Однако большинство - 54% - в этом сомневаются. Такие данные предоставила служба исследований компании HeadHunter.

Но готовы ли жители нашего региона к таким изменениям? 66% респондентов согласились бы трудиться четыре дня вместо пяти только при условии сохранения зарплаты. Еще 23% поддержат инициативу в любом случае. Хотя есть и 11% тех, кто в принципе не готов переходить на четырехдневку. Чаще всего так почему-то отвечали именно мужчины.

Но есть и другая сторона данного революционного новшества. Выяснилось, что 32% готовы ради того, чтобы неделя сократилась на один день, на увеличение продолжительности самого рабочего дня. Еще 22% опрошенных согласны в таком случае трудиться без обеденного перерыва, 16% - отказаться от части зарплаты.

Пятница оказалась самым желанным днем недели для еще одного выходного по мнению 55% соискателей Воронежской области. А вот 30% высказались за то, чтобы сделать выходным понедельник. Интересно, что последний вариант наиболее часто поддерживали именно гендиректоры и владельцы компаний. Хотя, казалось бы, какая разница?

- Оказалось, что для 58% опрошенных соискателей основным плюсом перехода на четырехдневную рабочую неделю будет возможность больше времени проводить с семьей и друзьями. Еще для 50% - это отличная возможность заняться домашними делами. 12% использовали бы дополнительный день, как возможность подработки. 12% не видят плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще: больше всего эта доля среди генеральных директоров и владельцев компаний (26%) - комментирует Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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