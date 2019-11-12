В столкновении "Хонды" и ВАЗ пострадали двое несовершеннолетних детей
12 ноября в Воронеже в столкновении двух легковушек пострадали двое детей. Авария произошла на улице Майской в микрорайоне Никольское около 6.40.
Врезались «Хонда Цивик», которой управлял 21-летний житель Острогожского района, и ВАЗ-2110.
- После аварии троих с травмами доставили в больницу: 41-летнего водителя ВАЗ и его малолетних пассажиров - 4-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU