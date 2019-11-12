В столкновении "Хонды" и ВАЗ пострадали двое несовершеннолетних детей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-12T12:48:14+03:00

Изменить размер текста: A A

12 ноября в Воронеже в столкновении двух легковушек пострадали двое детей. Авария произошла на улице Майской в микрорайоне Никольское около 6.40.

Врезались «Хонда Цивик», которой управлял 21-летний житель Острогожского района, и ВАЗ-2110.

- После аварии троих с травмами доставили в больницу: 41-летнего водителя ВАЗ и его малолетних пассажиров - 4-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Читайте также В Воронежской области "Лада" "догнала" "Камаз"

ИСТОЧНИК KP.RU