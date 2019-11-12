На пожаре в Воронеже спасли 29 человек, один погиб

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-12T12:35:55+03:00

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12 ноября в Воронеже тушили сильный пожар в Левобережном районе. Вызов в пожарную охрану поступил в 2.42 - горел двухэтажный дом на улице Волжской. Прибывшие караулы пожарно-спасательной части №24 оценили ситуацию как достаточно сложную.

- Горела квартира на первом этаже, практически напротив выхода из подъезда - плотное задымление мешало жильцам эвакуироваться самостоятельно. Первые действия пожарных были направлены именно на спасение людей. Спасатели использовали раздвижные трехколенчатые лестницы и маски спасаемого. Из горящего здания удалось вывести 29 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. - Пожар ликвидировали в 3.25. Сгорела комната на первом этаже. На пепелище обнаружили тело мужчины. Экспертам предстоит установить причины пожара и смерти погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU