Мультфильм воронежских аниматоров покажут в кинотеатрах Латинской Америке

СЕГОДНЯ 12:25 2019-11-12T12:25:33+03:00

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Мультфильм воронежской студии анимации Wizart «Волки и овцы: Ход свиньей» выйдет в широкий кинопрокат в Латинской Америке. Фильм покажут в Чили, Боливии, Перу и Эквадоре. О сделке студии с компанией Andes Films было объявлено в США в рамках кинорынка American Film Market.

- Латинская Америка является одной из ключевых территорий для студии Wizart. Зрители этого региона уже знакомы с франшизой о Снежной Королеве, несколько частей которой успешно прошли в прокате в разные годы, а последний фильм саги стартует на территории 21 ноября. Также мы рады результатам проката первой части «Волков и овец» в 2017 году, что вселяет в нас уверенность в успехе продолжения знакомой истории, - рассказал генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин.

Кстати, предыдущие части мультфильма о Снежной Королеве собрали в кинопрокате страны почти три миллиона долларов.

Справка «КП»

Andes Films — один из крупнейших дистрибуторов Латинской Америки, обладающий эксклюзивными правами на распространение в этом регионе фильмов таких компаний как Sony Pictures, Universal, Paramount и многих других

ИСТОЧНИК KP.RU