2019-11-12T11:26:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области раскрыли двойное убийство, сокрытое пожаром

Подозреваемого задержали
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области раскрыли двойное убийство, следы которого пытались скрыть пожаром. Напомним, 2 ноября в Новохоперске пожарные обнаружили на пепелище частного дома два трупа - 83-летнего хозяина и его 47-летнего сына. Эксперты выяснили, что мужчины погибли не в огне: причиной смерти пенсионера явилась тупая травма груди, а смерть его сына наступила в результате черепно-мозговой травмы.

По подозрению в двойном убийстве задержали 22-летнего парня.

- Он признался, что вечером 2 ноября был в гостях у 47-летнего мужчины. Они поругались, и в ходе конфликта гость избил потерпевшего табуреткой. На шум в комнату зашел пожилой хозяин, который увидел сына на полу без признаков жизни. Испугавшись, что пенсионер сообщит о произошедшем в правоохранительные органы, молодой человек жестоко избил его, и тот умер от полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления парень поджег комнату дома и скрылся, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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