Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-12T11:03:08+03:00

Банк УРАЛСИБ предлагает новый комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых в Управляющей компании УРАЛСИБ

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Минимальная сумма вклада и неснижаемый остаток составляют всего 1 рубль, максимальная – 1 000 001 рубль. Срок вклада – 100 дней. Ставка по вкладу составляет 8,5% годовых. Если сумма вклада превысит 1000 001 рублей, ставкана сумму превышений над максимальнойсоставит 3% годовых.

Предусмотрены дополнительные взносы – они принимаются до 19 декабря 2019 года включительно.Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вклада производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых).

Для открытия вклада «На все сто» необходимо:

заключить в Банке УРАЛСИБдоговор на ведение индивидуального инвестиционногосчета (ИИС)с УК УРАЛСИБ;

открыть вклад «На все сто» и пополнять его до 19 декабря 2019 включительно;

оформить заявление на перечисление средств из вклада на ИИС: сумма вклада с дополнительными взносами за вычетом неснижаемого остатка будет автоматически направлена на индивидуальный инвестиционый счет20.12.2019г.

Вклад можно открыть до 19 декабря 2019 года включительно в любом отделении Банка УРАЛСИБ.

Подробную информацию и полные условия по накопительному вкладу «На все сто!» можно получить на сайте Банка www.uralsib.ru или по телефону 8 800 250 57 57. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015г. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU