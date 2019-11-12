В Воронеже пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-12T10:10:25+03:00

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Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

Успешные предприниматели региона поделятся со слушателями своими историями, кейсами из практики, расскажут, на что следует обращать внимание в построении собственного бизнеса и дадут прикладные советы тем, кто только задумывается о том, чтобы начать свое дело.

Спикеры мастер-класса:

Олеся Назарова - Генеральный директор группы компаний «Здоровый ребёнок»; Председатель комитета по социальному предпринимательству ТПП ВО

Евгений Кузьмин - Основатель кондитерской «Варина мама»; Победитель регионального этапа Национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Народный предприниматель

Юлия Резникова – Директор ООО «Оценка Черноземья» (г.Россошь)

Яна Чернышова – Генеральный директор бутик-отеля «Яр»

Генеральный партнер мастер-класса «Мой Бизнес» в Воронеже - Акционерное общество «Почта России».

Посетить мероприятие и пообщаться со спикерами может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на странице мастер-класса по ссылке https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/mk/Voronezh . Участие в мастер-классе бесплатное.

Ждем участников 15 ноября по адресу: г. Воронеж, ул. Пятницкого 65А, отель «Дегас». Регистрация участников в 18:00, начало мастер-класса в 19:00.

По вопросам аккредитации СМИ и организации интервью со спикерами мастер-класса:

Александра Бедуля +7 (925) 756-02-80, abedulia@synergy.ru

ИСТОЧНИК KP.RU