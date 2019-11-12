В Воронежской области пройдет фестиваль "Синяя птица"

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-12T09:51:11+03:00

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С 16 по 17 ноября в Воронежской области пройдет десятый фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Синяя птица». В этом году он посвящен Году театра, десятилетию детства в Российской Федерации и 85-летию Воронежского центра народного творчества и кино.

В конкурсных отборах приняли участие 23 театральных коллектива из 7 районов области, а также из Нововоронежа и столицы Черноземья. Юные артисты представили музыкальные, кукольные, драматические и поэтические спектакли по произведениям классической и современной литературы.

В финале фестиваля в Лисках свои постановки покажут 15 коллективов из Воронежа, Бобровского, Лискинского, Новоусманского, Россошанского, Репьевского, Таловского районов и Нововоронежа. Для творческой молодежи проведет тренинг по актерскому мастерству актер Воронежского ТЮЗа Александр Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU