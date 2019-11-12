Алессандро Сафина растрогал воронежцев хитом Магомаева "О море, море"

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-12T09:06:32+03:00

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Почти полный зал собрал в оперном 11 ноября Алессандро Сафина. Итальянский тенор привез воронежцам новую программу Follоw me to. Появился певец загадочно: первую песню исполнил в полутьме, лишь подсвеченный сзади лампочками на пюпитрах музыкантов. Но потом "дали свет" и поклонники увидели артиста во всей красе.

Алессандро Сафина в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На вечере прозвучали как прославившие Сафину оперные арии, так и композиции с альбомов Musica di te, Sognami и Insieme A Te. Когда оркестранты взяли первые аккорды хита Luna, ставшего популярным благодаря сериалу "Клон", зрительницы томно зашептались и темноту зала осветили фонарики мобильников. Певец посылал после каждой песни в зал воздушные поцелуи и благодарил "Спасибо большой!".

Алессандро Сафина в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Но больше всего воронежцев растрогал хит Муслима Магомаева "Синяя вечность", которую Алессандро Сафина исполнил в первом отделении. Зал взорвался овацией. Видя, какой фурор произвела песня, артист повторил "О море, море" на бис в финале.

Зрительницы уходили восхищенными. Впечатление от вокала харизматичного итальянца не испортило даже вынужденное увеличение антракта из-за технического сбоя звукового оборудования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/743223" frameborder="0"></iframe> "О море, море" Алессандро Сафина поет в Воронеже хит Муслима Магомаева.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Алессандро Сафина в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU