В Воронежской области снимают сюжеты для программы Елены Малышевой
Два дня в Воронежской области работают телевизионщики. Съемочная группа программы «Здоровье с Еленой Малышевой» 11 ноября делала репортаж в «Центре ментального здоровья для детей» отделения медицинской реабилитации «Солнце» детской поликлиники №5 в Воронеже. Там проводят физиопроцедуры малышам до четырех лет с различными сложностями психического здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра.
Сегодня съемочная группа посетит Павловскую районную больницу, специалисты которой расскажут, как проводится диспансеризация людей старшего возраста.
Когда выйдет программа с воронежскими "врезками" пока неизвестно.
Напомним, 29 ноября Елена Малышева приедет в Воронеж с творческим вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU