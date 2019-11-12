2019-11-12T08:27:16+03:00
Общество

В Воронежской области снимают сюжеты для программы Елены Малышевой

По федеральному каналу покажут, как лечат малышей с психическими расстройствами и людей старшего поколения
Ярослав ИВАНОВ
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фото zdrav36.ruфото zdrav36.ru
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Два дня в Воронежской области работают телевизионщики. Съемочная группа программы «Здоровье с Еленой Малышевой» 11 ноября делала репортаж в «Центре ментального здоровья для детей» отделения медицинской реабилитации «Солнце» детской поликлиники №5 в Воронеже. Там проводят физиопроцедуры малышам до четырех лет с различными сложностями психического здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра.

Сегодня съемочная группа посетит Павловскую районную больницу, специалисты которой расскажут, как проводится диспансеризация людей старшего возраста.

Когда выйдет программа с воронежскими "врезками" пока неизвестно.

Напомним, 29 ноября Елена Малышева приедет в Воронеж с творческим вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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