2019-11-11T18:41:34+03:00
Происшествия

В Северном микрорайоне воронежцы организовали сеть притонов для занятия проституцией

Гостей принимали в обычных квартирах
Олег ИВАНОВ
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Момент задержанияМомент задержанияФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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На протяжении года в Северном микрорайоне Воронежа 35-летний воронежец и четверо его знакомых, в возрасте от 19 до 42 лет, содержали притоны для занятий проституцией. Речь идет как минимум о восьми «точках». Клиентов принимали в обычных квартирах.

- Установлено, что для поиска клиентов злоумышленники разместили информацию в интернете об оказании платных сексуальных услуг. После созванивались с клиентами по мобильному телефону. По договоренности с девушками, оказывающими интимные услуги, организаторы определяли условия их работы, порядок посещения клиентов, а также систему оплаты, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали ОПГ, содержавшую эту сеть притонов.

Проведено 17 обысков. Изъято 80 телефонов, оргтехника, банковские карты, записи об оказании интимных услуг.

- Двенадцать лиц задержано и привлечено к административной ответственности по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - отметили в региональном ГУ МВД.

В отношении банды возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Мужчины задержаны. А сам 35-летний организатор отправлен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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