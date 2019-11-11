В Северном микрорайоне воронежцы организовали сеть притонов для занятия проституцией
На протяжении года в Северном микрорайоне Воронежа 35-летний воронежец и четверо его знакомых, в возрасте от 19 до 42 лет, содержали притоны для занятий проституцией. Речь идет как минимум о восьми «точках». Клиентов принимали в обычных квартирах.
- Установлено, что для поиска клиентов злоумышленники разместили информацию в интернете об оказании платных сексуальных услуг. После созванивались с клиентами по мобильному телефону. По договоренности с девушками, оказывающими интимные услуги, организаторы определяли условия их работы, порядок посещения клиентов, а также систему оплаты, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали ОПГ, содержавшую эту сеть притонов.
Проведено 17 обысков. Изъято 80 телефонов, оргтехника, банковские карты, записи об оказании интимных услуг.
- Двенадцать лиц задержано и привлечено к административной ответственности по статье 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - отметили в региональном ГУ МВД.
В отношении банды возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Мужчины задержаны. А сам 35-летний организатор отправлен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU