2019-11-11T18:31:24+03:00
Общество

В воронежском микрорайоне Шилово построят детсад на 300 мест

Он должен быть готов к 31 декабря 2021 года
Олег ИВАНОВ
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Так должен будет выглядеть детсадТак должен будет выглядеть детсад
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Детский сад на 300 мест появится по улице Острогожской в микрорайоне Шилово. По результатам состоявшегося накануне аукциона застройщиком выступит АО «Домостроительный комбинат». Цена контракта - 213,3 млн рулей.

Финансирование будет осуществляться из консолидированного бюджета - федерального, областного и городского. Двухэтажный детсад будет построен по проекту уже реализованному в поселке Воля Новоусманского района. Общая площадь составит 5697 кв. м. Здание и прогулочная зона разместятся на участке площадью один гектар.

Соцобъект рассчитан на детей от года до 7 лет, и будет включать 13 групп, в том числе три ясельные. Строительство начнется уже в ноябре. А завершится к 31 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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