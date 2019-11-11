В воронежском микрорайоне Шилово построят детсад на 300 мест
Детский сад на 300 мест появится по улице Острогожской в микрорайоне Шилово. По результатам состоявшегося накануне аукциона застройщиком выступит АО «Домостроительный комбинат». Цена контракта - 213,3 млн рулей.
Финансирование будет осуществляться из консолидированного бюджета - федерального, областного и городского. Двухэтажный детсад будет построен по проекту уже реализованному в поселке Воля Новоусманского района. Общая площадь составит 5697 кв. м. Здание и прогулочная зона разместятся на участке площадью один гектар.
Соцобъект рассчитан на детей от года до 7 лет, и будет включать 13 групп, в том числе три ясельные. Строительство начнется уже в ноябре. А завершится к 31 декабря 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU