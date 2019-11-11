2019-11-11T17:51:59+03:00
Общество

В Воронежской области в 2,3 раза сократилось количество лесных пожаров

А также в 15 раз уменьшилась их площадь
Татьяна МИСТЮКОВА
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Фото Татьяны Мистюковой.Фото Татьяны Мистюковой.
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Сегодня на планерке в правительстве области руководитель управления лесного хозяйства области Александр Сысоев рассказал, что за прошедший пожароопасный период (длился с 1 апреля по 21 октября) в регионе зафиксировали 4003 ландшафтных пожара, а также 28 лесных. Наибольшее количество зафиксировано на территории Лискинского и Каширского районов в границах Давыдовского лесничества, в границах Воронежа (Новоусманское лесничество), а также в Грибановском районе и Борисоглебском городском округе (Теллермановское лесничество). От огня пострадала 60,68 га земли.

- По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров уменьшилось в 2,3 раза, площадь – почти в 15 раз. Кроме того, впервые в регионе не было крупных лесных пожаров, - отметил Александр Сысоев.

В свою очередь губернатор Александр Гусев поручил главе лесхоза (хотя напрямую это и не входит в обязанности последнего) поспособствовать более активному оформлению участков леса вокруг Воронежа в так называемый «Зеленый пояс» города:

- Первые 950 гектаров мы поставим на учет в течение ближайших двух-трех недель. А всего там почти 15 тысяч гектаров, нужно ускорить эту работу. Вы в этом заинтересованы, - сказал глава региона. Также, по его словам, у правительства области есть финансовые разногласия с ВДПО.

- У нас есть некоторые финансовые разногласия по взаимодействию с Воронежским добровольным пожарным обществом. У них есть средства, они зарабатывают прибыль, в том числе на тех объектах, работы на которых мы им оплачиваем. Нужно, чтобы они этой прибылью делились, - отметил Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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