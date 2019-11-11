Воронежцы, больные сахарным диабетом, могут получить бесплатную консультацию врачей

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-11T17:45:59+03:00

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В четверг, 14 ноября, в областном консультативно-диагностическом центре (площадь Ленина, дом № 5А, корпус Б) организуют областную акцию к Всемирному дню сахарного диабета. В Воронежской области этой болезнью страдают более 88 тысяч человек. Это те, кто стоят на учете у эндокринологов. Не исключено, что на самом деле их еще больше.

Во время акции специалисты будут бесплатно определять уровень глюкозы в крови, учить больных «управлять» сахарным диабетом и устроят для них викторину. Также проведут консультации эндокринологи, кардиологи, невролог, нефролог, сердечно-сосудистый хирург, ортопед-травматолог. Все это тоже бесплатно.

Акция пройдет с 9.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU