2019-11-11T19:15:24+03:00
Происшествия

Дельцу с юга не дали отравить Лиски почти двумя тысячами литров алкоголя с трассы

56-летний мужчина из райцентра Воронежской области хранил спиртное в сарае и во дворе
Артем ИЛЬИН
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Весь изъятый алкоголь уничтожили.Весь изъятый алкоголь уничтожили.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Лискинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 56-летнего Элхана Байрамова.

В суде установили, что в 2018 году Байрамов на своей машине приехал на 589 километр трассы «Дон» в Лискинском районе. Там он купил немаркированный алкоголь у уличного торговца. Да не просто несколько бутылок, а 1945 литров. Пойло он привез к себе домой, чтобы потом продавать в Лисках.

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области нагрянули к «бутлегеру» с обыском. Они обнаружили и изъяли в сарае и во дворе дома Байрамова десятки поллитровых бутылок под маркой известных торговых брендов, а также пластиковые емкости со спиртосодержащей жидкостью. Общая розничная стоимость изъятой продукции составила 175 тысяс рублей.

- Суд оштрафовал Байрамова на 300 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней. Изъятый алкоголь уничтожили, - рассказали в прокуратуре Лискинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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