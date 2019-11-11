2019-11-11T17:08:49+03:00
Происшествия

Директор детдома под Воронежем избил мальчика и девочку и заставлял работать на своей даче

Также после его руководства не нашли пять ноутбуков, а главбух этого учреждения оказался виртуальным
Юрий КОЗЛОВ
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В Мировском детдоме творился настоящий беспредел.В Мировском детдоме творился настоящий беспредел.Фото: mirovdd.e-gov36.ru
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Сотрудники областной прокуратуры провели проверку в Мировском детском доме Панинского района. И буквально схватились за голову от того, что успел натворить 50-летний директор, назначенный туда в апреле 2019 года.

Работники прокуратуры узнали, что этот работник сферы образования в начале июня ударил по лицу у ворот детдома одну из своих воспитанниц. А в конце того же месяца директор проходил мимо спортплощадки. Ему не понравилось, как 14-летний мальчик занимается физкультурой. И директор за это стал избивать подростка, врезал ему кулаками по груди.

В августе руководитель детдома заставил трех воспитанников поработать строителями, – что-то надо было подлатать в здании, а еще одного – пильщиком деревьев, выдавал ему бензопилу. Понятно, что денег он им за это не платил, о технике безопасности тоже не сильно заботился. Зато получала зарплату, а также надбавки за интенсивность и высокие достижения в труде главный бухгалтер, которую в детдоме никто не видел. Не удивительно, ведь женщина в это время трудилась в Воронеже. Правда, обычным бухгалтером. Кроме того, проверка показала, что из детдома исчезли пять ноутбуков.

Еще одного своего воспитанника 15 лет директор вывозил на личной машине на свой приусадебный участок в Тульской области. Там подросток и батрачил, естественно, бесплатно.

Были и еще дикие случаи. К примеру, директор возил воспитанников купаться. Места в машине не хватало, и одного из подростков он запихнул в багажник. Палаточный лагерь в детдоме тоже организовывали «оригинально». Ребят там бросили на произвол судьбы. Пока не наскучило, они жили «дикарями», а потом двое мальчишек уехали на попутках в Воронеж и там бродяжничали, ночуя в подъездах.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения» (до десяти лет лишения свободы). Директор ушел по собственному желанию, - рассказали в региональной прокуратуре. - Теперь его ждет суд. А первому заместителю председателя правительства Воронежской области Владимиру Попову внесли представление об устранении нарушений закона и прав несовершеннолетних и недопущению подобных фактов впредь с требованием о привлечении виновников случившегося к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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