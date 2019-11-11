2019-11-11T17:00:26+03:00
Общество

В Воронежской области измерят все села и города

На это время распоряжаться почти всей землей будет региональное правительство
Татьяна МИСТЮКОВА
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Андрей Еренков.Андрей Еренков.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежской области право распоряжаться землей передали с местного на областной уровень Предпосылками для принятия данного закона стали изменения в Градостроительном кодексе РФ. Эта мера носит временный характер, пока правительство региона не определит границы населенных пунктов, «функционал» территорий внутри них и не внесет эти данные в Единый госреестр недвижимости. Если на 1 января 2021 года в нем не будет сведений по конкретному населенному пункту, то какую-либо стройку там могут запретить. Обо всем этом на планерке в правительстве области сегодня рассказал руководитель областного департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков. По его словам, в ходе подготовительной работы выяснилось, что в 70 населенных пунктах современные правила землепользования не соответствуют существующим генеральным планам застройки.

Как отметил Андрей Еренков, самым лучшим результатом нововведения будет то, что передачу полномочий по управлению землей на областной уровень жители на себе не прочувствуют:

- Мы предложили перераспределить полномочия по распоряжению землей от органов местного самоуправления на областной уровень, исключая Воронеж. Такой переход связан с изменениями в градостроительном кодексе, и носит временный характер. Градостроительный кодекс отводит серьезные сроки на проведение публичных слушаний, получение разрешение занимает несколько месяцев. Нам бы хотелось довести эту работу до автоматизма: мы бы хотели, чтобы вопросы, которые возникают, не направлялись по кругу несколько раз в вязи с нарушения при процедуре публичных слушаний.

По его словам, наиболее частными нарушениями являются самовольные постройки и выход строений за приделы участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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