Экс-директор воронежского дилера "Фольксвагена" встретит Новый год в изоляторе

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-11T16:15:38+03:00

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Снова продлили срок содержания под стражей Михаила Швыдченко, обвиняемого в присвоении или растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в Центральном районном суде. Экс-директор компании "Гаус", бывшего официального дилера "Фольксвагена", останется в изоляторе до 12 января 2020 года. "Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать производству по делу", - подчеркнули в суде.

По версии следствия, экс-гендиректор совершил хищение не менее 20 миллионов рублей - это были деньги клиентов, перечисленные за автомобили. Ему грозит до десяти лет заключения. Швыдченко заключили под стражу в феврале. Уже трижды, в апреле, июле и сентябре меру пресечения продлевали. Ранее мы услышали позицию защиты Михаила Швыдченко.

Не так давно воронежские СМИ сообщили, что обманутые клиенты начали получать автомобили. Их выделил новый дилер марки. Теперь "Гаус" будет должен уже не клиенту, а этой фирме.

ИСТОЧНИК KP.RU