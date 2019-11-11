Под Воронежем поставят супер-метео-радиолокатор

СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-11T15:49:51+03:00

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Сегодня на планерке в правительстве области начальник Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков рассказал, что в январе в регионе запустят в работу так называемый метеорологический радиолокатор ДМРЛ-С. Его установят в самой высокой точке в окрестностях Воронежа – в селе Костенки Хохольского района. Сейчас там вовсю идут подготовительные работы.

Аппарат представляет собой 42-метровую мачту, которую венчает 6-метровый шар. На нем установлена принимающая антенна. Там же находится передатчик сигнала и радиоуправляемый комплекс. С него и будут поступать прогнозы.

- Радиус зоны обзора составляет 250 километров и 20 километров по высоте. Его работа позволяет своевременно предупредить ведомства и население об опасных природных явлениях, - пояснил главный метеоролог региона. По его словам, аппарату для предсказания погоды не страшны помехи в виде строений, неровного рельефа местности и проч. Если для исследования атмосферы аппарат использует по принципу радиолокационной отражаемости, то обрабатывает он информацию уже в цифровом виде. ДМРЛ-С – продукт отечественный, но он ни в чем, по словам Александра Сушкова, не уступает западным аппаратам, которые наблюдают за атмосферой. Такие антенны уже поставили в Брянске, Белгороде, Тамбове, Орле, Курске.

- Управляющий пункт и персонал, который отвечает за функционирование оборудования, находятся в стесненных условиях – в помещении на Платонова, 1 в Воронеже. На 103 квадратных метрах располагается 24 сотрудника, что не соответствует нормам. Прошу предоставить служебное помещение для размещения аппаратуры. Нам хватило бы и 20 квадратных метров, - обратился к губернатору докладчик.

Александр Гусев пообещал помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU