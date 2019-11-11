Воронежский общественник не получит штраф за передачу управления маленькому сыну

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-11T15:59:47+03:00

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Общественник, мастер спорта по автоспорту Алексей Филимонов не получит наказания после того, как его сына запечатлели за рулем "Туарега".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, усматривались признаки правонарушений сразу по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе "передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством" (30 тысяч рублей штрафа). Однако срок давности по таким нарушениям составляет три месяца. Видео было снято еще в 2018 году. Потому представители ГИБДД ограничились проведением профилактической беседы.

Алексей Филимонов говорил "КП": "Это видео - фейк. На ролик наложен другой звук. Мы отправили видео на техническую экспертизу. Ребенок едет не сам: он сидел на коленях у мамы". Результаты этой экспертизы пока неизвестны. Мы обратились к общественнику с просьбой ими поделиться.

Добавим, что в соцсетях сегодня распространяют уже новое видео, к которому привязывают имя Алексея Филимонова. На записи общественнику выражают благодарность организаторы уличных гонок. Видео может быть частью информационной атаки, которую, по словам Филимонова, активно ведут его недоброжелатели.

Общественник известен многим воронежцам не только по своей работе в сфере легального автоспорта, но и по эффектному задержанию неадекватного водителя. Тот избил велосипедиста, повредил несколько автомобилей, переехал женщину и попытался скрыться. Сделать этого не получилось: Филимонов на личном автомобиле догнал нарушителя и вместе с полицейским связал ему руки ремнем от брюк.

Школьник за рулем "Туарега" едет сотню на трассе М-4 "Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU