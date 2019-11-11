Директор воронежской фирмы утаил 19 миллионов НДС

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-11T15:04:29+03:00

Ранее директор фирмы в финансовых махинациях не участвовал Фото: из архива «КП»

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Воронежские следователи прекратили уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций, уличенного в уклонении от уплаты налога. Основанием для расследования послужили материалы полиции.

По версии следствия, в период с 2015 по 4 квартал 2017 года руководитель организации создал фиктивную цепочку договорных обязательств с рядом фирм, целью которой стал уход от уплаты налога на добавленную стоимость. За указанный период сумма неуплаченного налога превысила 19 миллионов рублей.

В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и в полном объеме заплатил как основную сумму, так пеню – в общей сложности больше 25 миллионов рублей.

Поскольку ранее директор не привлекался к уголовной ответственности и полностью возместил ущерб, уголовное преследование в отношении него прекратили.

- Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

ИСТОЧНИК KP.RU