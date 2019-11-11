В Воронежской области росгвардейцы заблокировали автомобиль с пьяным водителем
10 ноября сотрудники отдела вневедомственной охраны в Лисках на проспекте Ленина обратили внимание на автомобиль «Шевроле Ланос». Иномарку порой уносило на полосу встречного движения и обочину. В любой момент могла произойти авария. В итоге росгвардейцы блокировали автомобиль.
Выяснилось, что причиной такого опасного вождения было алкогольное опьянение. 30-летний безработный житель села Копанище Лискинского района сел за руль, хотя, видимо, с трудом вообще мог ориентироваться. Алкотестер показал 0,96 промилле.
В результате проверки по базе данных было установлено, что задержанный мужчина данное правонарушение совершил повторно. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU