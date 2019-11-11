2019-11-11T13:14:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионер несколько дней умирал после жестокого избиения

Виной всему стала ссора с молодым соседом
Олег ИВАНОВ
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8 ноября в Подгоренском районе в дежурную часть полиции очевидцы сообщили, что обнаружили тело 65-летнего местного жителя с телесными повреждениями в области головы. Тело нашли в жилом доме по улице Садовая села Перевальное.

Оказалось, что еще 5 ноября пенсионера избил его сосед. Этот 40-летний мужчина был руками без разбора, часть ударов пришлась в область головы. От полученных повреждений хозяин скончался спустя несколько дней. Соседа задержали - он признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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