Воронежцев предупреждают об опасных сырах

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-11T13:03:36+03:00

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При анализе ветеринарных документов сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили грубые нарушения санитарного законодательства при поставке в розницу 1,3 тонны сыра от ООО «Виман». Продукт якобы был произведен в Калаче.

На самом деле оказалось, что никто молока по заявленному адресу не поставлял. А значит, и сыр там делать не могли. Более того, при выезде на место выяснили, что по этому адресу и производственных площадок нет. Проверяющие сделали вывод, что просто на сыр других производителей лепили этикетку ООО «Виман».

Сотрудники Россельхознадзора также установили, что у предприятия есть склад на одной из оптовых баз Воронежа. Там молочная продукция упаковывается в условиях, не обеспечивающих соответствие ее безопасности требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, на маркировке сыров «Виман Любимый Воронеж», «Детский праздник», «Калач» ООО «Виман» нет данных об их массе. Нет информации ни о дезинфекции транспорта, в котором эту продукцию перевозили, ни о нормальной работе холодильников, где ее хранили.

К тому же в декларации о соответствии на выпускаемую продукцию внесли неверный адрес производства, по которому фактическая деятельность не осуществляется. В итоге предприятие лишили права поставлять в продажу следующие марки:

- сыры «Российский», «Голландский» 50,0%, «Костромской», «Степной», «Голландский» 45,0%;

- продукты молокосодержащие, с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра «ВиманКалач», «Виман Любимый Воронеж»;

- сыр с массовой долей жира 45,0% и 50,0% «Мраморный», «Сметанковый», «Сливочный» и др.;

- сыр «Российский молодой» с массовой долей жира 45,0%, 50,0%;

- сыр «Пошехонский «ИТ» с массовой долей жира 45%, 30%;

- сырные продукты с заменителем молочного жира 50%.

По административному делу, возбужденному в отношении ООО «Виман», предприятие по решению Арбитражного суда Воронежской области оштрафовали на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU