2019-11-11T13:07:19+03:00
Общество

В Воронежском аэропорту в ночь с 8 на 9 ноября обследовали прибывших из ОАЭ туристов

У нескольких пассажиров лайнера поднялась температура и нарушилось пищеварение
Елена ФЕДЯШЕВА
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Эпидемиологи выясняют, что стало причиной недомогания пассажировЭпидемиологи выясняют, что стало причиной недомогания пассажировФото: из архива «КП»
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Прибывшие в ночь на 9 ноября из Дубая пассажиры лайнера Boeing-737800 не смогли покинуть салона, пока каждого из них не обследовали врачи.

Во время полета двум детям стало плохо: у них поднялась температура и открылась диарея. К моменту прилета их уже ждали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, чтобы определить причину и возбудителя болезни: не представляет ли она опасности для жителей области. У пострадавших взяли анализы и госпитализировали, остальных после осмотра отпустили по домам.

В Роспотребнадзоре затруднились оперативно прокомментировать ситуацию. «Комсомолка» направила в ведомство запрос и ждет ответа, который опубликует позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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