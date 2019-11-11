В Воронеже окончательно перенесли остановку «Политехнический институт»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-11T12:27:40+03:00

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10 ноября в Воронеже перенесли остановку «Политехнический институт» в направлении центра города к «Палаццо». Городские власти собирались заняться этим еще с 2013 года, но мешали действующие железнодорожные рельсы, сейчас их ликвидировали. То есть теперь автобусы и троллейбусы будут останавливаться перед поворотом на улицу Электросигнальную, а не после него.

Более того, привычную для многих воронежцев остановку оградили, так что воронежцы могут сразу понять, что теперь маршрутные автобусы там не останавливаются. Как сообщили нам в пресс-службе мэрии, перевозчиков также предупредили о том, что теперь их сотрудники должны останавливаться только перед поворотом на Электросигнальную.

Мы уже рассказывали, что перенос сделан для удобства и повышения безопасности движения. Дело в том, что поворачивающие на Московский проспект с улицы Электросигнальная машины сразу упираются в остановку, где скопление автобусов, создается постоянно аварийная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU