2019-11-11T12:25:18+03:00
Общество

Сотрудники воронежской полиции отмечены наградами

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником
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Награждение прошло в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось 9 ноября на сцене Воронежского концертного зала. На мероприятии присутствовали губернатор региона Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин, сотрудники и ветераны ОВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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